Gli appuntamenti di Giovinazzo Estate dell'8 agosto

Stasera apre i battenti la Sagra del Panino della Nonna. Ma c'è anche spazio per arte e artigianato

Sono diversi gli eventi programmati all'interno del cartellone "Giovinazzo Estate" per questa sera, 8 agosto. Di seguito, quindi, il programma completo per non perdersi nulla.Vedetta sul Mediterraneo - dalle 18.00 alle 21.00Ma Re Stare - mostra di Irma De Cegliaa cura di Ass. Don Saverio Bavaro - Biblioteca dei Ragazzi A.DacontoSala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoArea mercatale - dalle 19.00 alle 24.00XXVI Sagra del Panino della Nonnaa cura dell'Associazione I Nipoti della NonnaOratorio San Giovanni Paolo II - dalle 19.00 alle 24.00Artigianato in...mostraa cura di Touring Juvenatium