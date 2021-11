Giovinazzo ricorda i morti per Covid con un concerto in Cattedrale

Un concerto per ricordare tutti i morti per Covid-19 a Giovinazzo, ufficialmente 17 dall'inizio della pandemia.Sabato sera, 20 novembre, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta sarà eseguito ildi Wolfgang Amadeus Mozart. Ad esibirsi sarà l'diretta dal M° Vincenzo Lisena. L'ensemble sarà accompagnata dal coro Simpliciter Laetantes ed in voce ci saranno il soprano Beatrice Mastropasqua, il contralto Giovanna Di Cosmo, il tenore Paolo Clavelli ed il basso Mauro Allegretta.L'evento avrà inizio alle ore 20.00 ed è patrocinato dal Comune di Giovinazzo. Si entra in chiesa muniti di mascherina e con green pass, sino all'esaurimento del numero dei posti contingentati secondo la normativa anti-Covid.