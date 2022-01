Giovinazzo quarta nel barese per somministrazione di dosi di richiamo

Nonostante le tante difficoltà di recarsi in centri viciniori, la popolazione giovinazzese sta rispondendo molto bene alla campagna vaccinale contro il Covid-19, aspetto che ha permesso di tenere bassi i numeri dei ricoveri in una fase in cui il virus circola con maggior rapidità.Secondo i nuovi dati forniti dall'Azienda Sanitaria Locale e cristallizzati al 6 gennaio, a Giovinazzo 8660 residenti hanno ricevuto la dose di richiamo vaccinale. Si tratta(i bimbi dai 5 agli 11 anni non sono conteggiati poiché hanno iniziato da poche settimane il loro ciclo dopo l'ok di Aifa ed Iss). Una percentuale che colloca il comune adriatico al terzo posto nel barese. Meglio hanno fatto solo Sammichele di Bari col 76%, Acquaviva delle Fonti con il 75% e Toritto con il 73%.In complesso sono 41.159 le dosi somministrati in tutti i centri dell'ex provincia barese a cittadini di Giovinazzo: 16.933 sono coloro i quali hanno ricevuto almeno la prima (pari al 93% della popolazione vaccinabile), mentreIn questi giorni sono giunte in redazione segnalazioni di persone vaccinatesi nel centro di Bari-Catino tra il 27 ed il 31 dicembre che non hanno ancora ricevuto il codice per scaricare il certificato verde dal sito governativo. Il tutto parrebbe imputabile allo smaltimento dei dati pre-natalizi e alla chiusura dello stesso centro dall'1 al 9 gennaio. Torneremo tuttavia a scrivere della vicenda nei prossimi giorni.