Giovinazzo piange Renato Casaro: il ricordo

A quasi 90 anni se n'è andatoil maestro della cartellonistica da cinema disegnata con l'aerografo. Una pietra miliare del settore, ospitato varie volte a Giovinazzo negli ultimi anni dopo il Festival Nazionale di Aerografia del 2016.Un amico di Giovinazzo e dei giovinazzesi, un gentiluomo che ha cristallizzato nel tempo il mito di molte pellicole tra le più celebri del cinema mondiale ed italiano. Abbiamo chiesto ad alcuni amministratori ed al maestro pasticcere Nicola Giotti, che più di tutti lo volle per la prima volta in riva all'Adriatico meridionale, un ricordo personale dell'uomo e dell'artista.Casaro sta all'aerografia internazionale come Ennio Morricone sta alla musica del '900 o Giorgio Armani alla moda. Nel ricordo in salsa giovinazzese la grandezza del personaggio.«Renato Casaro, artista di calibro internazionale era un appassionato della nostra città. Le sue straordinarie opere legate al cinema avevano impreziosito il Festival di Aerografia. La mostra a lui dedicata aveva registrato migliaia di visitatori. Era una persona profondamente umile ed innamorata della nostra città. Ricordo il suo sorriso, la sua gentilezza e la bellezza del suo sguardo curioso ed appassionato. Giovinazzo per lui è diventata una seconda casa, grazie all'amico Nicola Giotti. Ci mancherà».«Portare Renato Casaro a Giovinazzo sembrava una impresa titanica. Eppure qui c'è stato ed è ritornato tante volte. Renato Casaro ha riempito un vuoto di conoscenza della mia formazione artistica grazie alla sua onesta capacità di farmi innamorare dell' Aerografia di cui era maestro. Mi piace ricordare la sua presenza da testimonial all' Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo in occasione del Festival Nazionale di Aerografia. Nella sala Primavera era allestita la sua mostra antologica. Ecco che davanti al manifesto di "Balla coi lupi" realizzato per Kevin Costner mi dice: "Per quest' opera avevo bisogno di lasciare un segno. Come un marchio tribale così come voleva il regista. Ebbi una illuminazione e mi inventai quei due segni rosso e bianco sul volto del protagonista". Grande Casaro! Talvolta c'è bisogno di mettere in campo il proprio genio per affidare all' opera compiuta il compito di spiegare. Il cartellonista deve avere il dono della sintesi. E Casaro lo aveva. Ci mancherai Renato».«Un maestro della cartellonistica cinematografica come pochi, le sue opere apprezzate da Leone a Tarantino, hanno un valore inestimabile che vivrà ancora. Una fortuna conoscerlo, averlo a Giovinazzo e poterlo celebrare con la proiezione del docufilm a lui dedicato a Giovinazzo qualche anno fa».«Ho ricevuto la notizia al corso APEI in svolgimento a Brescia. Una mazzata. Renato Casaro era diventato un amico di Giovinazzo dopo il Festival di Aerografia e la sua presenza da noi era ormai divenuta quasi a cadenza annuale. Amava molto i nostri luoghi. Lui è stato fonte di ispirazione per me, il maestro dei maestri, e mi ha dato tanto. Anche in un docu-film sulla mia attività da aerografista, c'è una parte in cui raccontiamo del nostro rapporto costante. Va detto che nessuno può minimamente paragonarsi ad un maestro come Casaro, inarrivabile. Ricordo una sua partecipazione, sulla terrazza del San Martin Hotel, alla prima dei cocktail aerografati ideati da me e Damaride Russi e lui fu il nostro testimonial. Più di recente, Renato Casaro mi aveva dato la possibilità di aerografare un uovo di cioccolata con Terence Hill ripreso dal suo disegno della locandina per "Lo chiamavano Trinità". A lui devo anche i consigli e l'autorizzazione a portare al Festival del Cinema di Monopoli un altro uovo ispirato alla sua "C'era una volta in America" di Sergio Leone. Ed è stato così anche per la riproposizione in pasticceria del logo per il 50° anniversario delle Frecce Tricolori, consegnato all'allora comandata della Pattuglia Acrobatica, Vit.In conclusione posso dire che si tratta di 10 anni quasi di bellezza, di tempo trascorso insieme, di sorrisi e consigli. Ricorderò le sue passeggiate per il borgo antico di Giovinazzo, il suo saper cogliere l'enorme patrimonio culturale e paesaggistico che possediamo, il suo osservare le albe ed i tramonti dalla terrazza dell'Hotel San Martin, con lo sguardo di chi sa cogliere ciò che altri occhi non vedono.E poi permettetemi di ricordare che la nostra cittadina, da quando il maestro Casaro è tornato a vivere in Italia, è stata la prima a dedicargli una personale, visitata, lo ricorderete, da migliaia di persone. In quella occasione, grazie ad un altro grandissimo come Mario Romani, si cementò un rapporto cresciuto negli anni. Giovinazzo deve tanto a Renato Casaro e Renato Casaro deve a Giovinazzo la perpetrazione del suo mito planetario anche nella sua patria in cui per troppo tempo non era stato considerato come meritava e come gli era riconosciuto in altri Paesi. Sono emozionato perché per me se ne va un maestro assoluto di bellezza».