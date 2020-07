La storia del cinema in un bicchiere (FOTO)

10 foto Aerografia su cocktail

L'arte da gustare è un'idea a cuici ha abituati nel tempo con le sue creazioni ad aerografo su cioccolato ed altre prelibatezze del mondo del food. Ora il maestro pasticcere giovinazzese è andato ben oltre, aerografando i liquidi, grazie all'indispensabile collaborazione died alle competenze biologiche della maestra pasticcera di origini abruzzesi.Ne hanno dato entrambi una chiara dimostrazione ieri sera sulla terrazza panoramica del S.Martin Hotel, quando, alle luci arancio e rosa del tramonto e poi a quelle violacee del crepuscolo, hanno presentato la loro ultima trovata nel campo della decorazione alimentare: l'aerografia su cocktail.Una presentazione che ha voluto essere anche un omaggio alla storia del cinema con rappresentate nel bicchiere le locandine di "Balla coi lupi", "SuperTotò" e "C'era una volta in America". Tre capolavori della cinematografia mondiale, i cui manifesti portano la firma dell'illustratore Renato Casaro, ospite della serata insieme ad, mostro sacro dell'aerografia nel campo automobilistico e della ritrattistica, capace di scherzare col suo piglio guascone dicendo, rivolto a Giotti e Russi, «possono ancora migliorare».Le creazioni su cocktail del binomiosono frutto dell'applicazione dell'innovativa Tecnica Speculare Indiretta Lucida su fibre alimentari stabili all'alcool. «La conquista è stata creare arte figurativa in un fluido – ci hanno spiegato i due ideatori –. Fino ad ora, colorare un liquido era possibile, ma realizzando solo sfumature indefinite. Per arrivare a questo nostro risultato, abbiamo usato una fibra alimentare che ci ha permesso di creare vera e propria arte da sorseggiare».Onorati di fare da padrini a questa innovazione gli ospiti d'onore. E proprio a quest'ultimo, al leggendario artista delle locandine di film consegnati all'immortalità, potrebbe essere dedicata prossimamente a Giovinazzo una serata omaggio. Lo ha annunciatossessora alla Cultura: «L'intenzione è di ridare avvio al Cinema sotto le stelle, iniziativa lanciata l'anno scorso, cominciando proprio con la proiezione di una pellicola di cui il Maestro Casaro ha dipinto la locandina. Sarà un modo per omaggiare lui e le sue prestigiose collaborazioni con i divi del cinema internazionale».Alla nostra gallery fotografica il compito di raccontare i momenti salienti di ieri, all'eccezionalità dell'arte su cocktail ha fatto da sfondo la splendida vista sul borgo antico e la Cattedrale Santa Maria Assunta.