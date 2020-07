Aerografia su cocktail, Casaro e Ponno ospiti di Giotti e Russi a Giovinazzo

Tutto pronto per un altro evento che accenderà i riflettori sull'aerografia e le sue sorprendenti applicazioni: stasera, 30 luglio,presenteranno ufficialmente l'esclusiva tecnica applicata aiOspiti d'eccezione due mostri sacri di questa forma d'arte, ovveroo, straordinario illustratore dei manifesti e delle locandine dei più bei film della storia del, emaestro del fotorealismo ad aerografo che ha legato il suo nome anche alla Ferrari.Cornice del prestigioso evento sarà la terrazza panoramica del S.Martin Hotel, in via S. Domenico Maggiore n. 28, dove l'originalità delle creazioni dei due maestri pasticceri verrà valorizzata dalla bellissima vista del centro storico e della cattedrale della città.Vi accederà dalle ore 19.00, oltre alla stampa,e prenotando. Gli accessi sono contingentati in conseguenza dell'emergenza Covid-19, che impone un numero limitato di spettatori per evitare assembramenti pericolosi.Fino alle 21.00 circa,, come si fanno chiamare in coppia Giotti e Russi, omaggeranno alcune delle leggendarie locandine di Casaro, applicando l'innovativa tecnica dell'aerografia indiretta sui fluidi. Un'altra straordinaria conquista, che succede all'aerografia sul ghiaccio ed apre le porte ad interessanti usi nel campo del beverage.