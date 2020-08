Renato Casaro, ovvero il cinema tra mito e realtà

6 foto Omaggio a Renato Casaro

Il pericolo del maltempo non ha ostacolato l'omaggio ache ieri sera, 5 agosto, Giovinazzo ha voluto fortemente ed orgogliosamente dedicare aldell'illustrazione cinematografica ieri sera in piazzale Aeronautica Militare.L'abbraccio della città al Maestro Casaro è avvenuto in primo luogo attraverso il saluto del Sindacoe dell'Assessora alla Cultura(colei che con Nicola Giotti ha voluto questa serata) e successivamente con la proiezione del docu-filmrealizzato daper rendere un tributo significativo al talento sorprendente ed alla straordinaria carriera di colui che fece dei manifesti dei film capolavori da ammirare al pari delle più belle opere d'arte. Il film ha inaugurato l'edizione 2020 del "Cinema sotto le stelle", evento già battezzato nel corso dell'Estate giovinazzese 2019.Nella pellicola, introdotta da un interessante e vivo dialogo tra Casaro e due critici cinematografici, è scorsa tutta la vita dell'artista, raccontata dal maestro in prima persona e dai curiosi aneddoti di critici, collezionisti e di illustri personaggi, tra cuiche hanno conosciuto l'uomo ed il professionista e ne hanno apprezzato il garbo e la genialità.Un viaggio nei decenni, quello realizzato da Bencini, che si snoda su due linee indipendenti ma al tempo stesso interconnesse: la vita personale e professionale dell'illustratore, con le tendenze pittoriche di volta in volta adottate, e la storia del cinema italiano e mondiale. Si raccontano la prima esperienza lavorativa in una tipografia e le locandine per ilcommissionategli per attirare il maggior numero di spettatori, a cui seguì il tanto desiderato trasferimento a Roma, dove la vera e propria svolta avvenne con la realizzazione del manifesto del film. Poi, il periodo d'oro della cinematografia italiana degli anni '60 e '70 e le grandi collaborazioni con i registi importanti di Hollywood negli anni '80, quando Casaro passò dal realismo all'iperrealismo con l'uso dell'aerografo, fino ad arrivare all'ultimo manifesto, disegnato nel 1999 per il film, con cui l'artista trevigiano decise di fermarsi, chiudendo così l'epoca del cartellonismo e dell'arte di dipingere il cinema, soppiantati da tecniche digitali che poco hanno di originale e di artistico.Ne viene fuori il ritratto di unche non amava costrizioni nell'espressione del proprio estro pur essendo aperto a suggerimenti, estremamente preciso, e di un uomo di grande simpatia, dote che spiccava nel stringere facilmente rapporti di amicizia con gli attori e lavorando direttamente sul set. Questi gli elementi di quello che gli addetti ai lavori hanno definitocapace di cogliere gli aspetti salienti dei film che rappresentava e di vedere ciò che era invisibile ai più, che ha fatto la fortuna di molte pellicole. Come quello "humor" che è stato in grado di raffigurare nei film con, come ricordato da quest'ultimo, e che incise non poso nel loro successo.«Felice di essere qui a Giovinazzo, ha affermato Renato Casaro qualche minuto prima della proiezione del docu-film. Al suo fianco durante il tributo a lui dedicato,, altro nome importante dell'aerografia italiana e mondiale, che ha attribuito a Giovinazzo ed al(voluto dall'allora Assessora Marianna Paladino, dallo stesso Nicola Giotti e Nicola De Matteo, ndr) il merito di aver rinsaldato l'amicizia tra i due artisti, ora ancora più legati di prima.Poi ai nostri taccuini, il Maestro Casaro si è detto: «Onorato di essere celebrato in questa città, dove nel 2016 ho lasciato un pezzo di cuore, in occasione della mostra con alcune dei manifesti da me realizzati. Della Puglia – ha proseguito - mi colpisce la vivacità dei suoi giovani e la bellezza dei suoi paesaggi, in primis degli ulivi, che per la loro forma sono di grande ispirazione per me»., ha rivelato rispondendo alla nostra domanda sui suoi progetti futuri.Questo per l'immediato, ma sono tante le idee che il maestro intende realizzare, a dimostrazione di quanto ancora "il pittore del cinema" come in tanti lo hanno soprannominato, possa dare allaed alla cultura italiana tutta.