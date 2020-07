Giovinazzo in festa per San Tommaso Apostolo

Arriva oggi, 3 luglio, al suo punto più alto la quattro giorni di preghiere e celebrazioni dedicate aco-patrono di Giovinazzo insieme alla Madonna di Corsignano (in realtà il primo ad essere venerato dalla metà del '400). Saràe non ci saranno i contorni celebrativi che sono soliti accompagnare le feste patronali.Dopo il Triduo degli scorsi giorni in Concattedrale, la Chiesa Madre della città tornerà ad ospitare i momenti di preghiera previsti nella giornata di festa. Ci si ritroverà alle ore 18.15 per la recita del Santo Rosario Meditato, a cui seguirà alle 19.00 la Santa Messa Pontificale, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,ed a cui prenderanno parte il clero cittadino, le massime autorità civili e militari giovinazzesi ed i rappresentanti di tutte le confraternite ed i pii sodalizi di Giovinazzo.Per partecipare alla messa, bisognerà recarsi per tempo nella parrocchia di Santa Maria Assunta, tenendo conto che la capienza della chiesa è di 110 persone e che sarà necessario rispettare la distanza interpersonale stabilita dalle misure di contenimento del Covid-19 per la ripresa delle celebrazioni con il popolo.Qualora non ci si potesse recare fisicamente in chiesa o il numero dei fedeli superasse quello dei posti disponibili, sarà possibile vedere la diretta che sarà trasmessa sulle pagine Facebook