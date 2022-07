Giovinazzo ha festeggiato il suo patrono San Tommaso (FOTO)

13 foto San Tommaso Apostolo 2022

Giovinazzo ha festeggiato ieri, domenica 3 luglio,, primo patrono della città.In una Concattedrale di Santa Maria Assunta gremita da fedeli, confraternite, clero e istituzioni locali, civili e militari, la messa solenne è stata presieduta daVescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Hanno concelebrato il parroco, don Andrea Azzollini, e don Pietro Rubini.Il prelato, durante l'omelia ha salutato il nuovo sindaco, Michele Sollecito, ricordando l'impegno del suo predecessore, Tommaso Depalma, a cui sono anche arrivati gli auguri per l'onomastico.Mons. Cornacchia si è quindi soffermato sull'importanza di una comunità raccolta attorno ai propri patroni, non simboli vuoti, ma esempi virtuosi da seguire. Come da perseguirevalore fondamentale in questo travagliato momento storico per tutta l'Europe e forse per il mondo intero.I giovinazzesi hanno ancora una volta rivolto il loro cuore e le loro preghiere al Santo Patrono, che con Maria SS di Corsignano avvolge nel suo manto protettivo tutta la città.Sotto l'articolo il nostro fotoracconto della celebrazione eucaristica.