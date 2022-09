Giovinazzo in festa per San Michele Arcangelo

La Chiesa Cattolica festeggia quest'oggi, 29 settembre, la solennità liturgica dei tre arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele.A Giovinazzo, nella parrocchia Sant'Agostino, questa sera, alle ore 18.00, ci sarà la recita della Corona Angelica e poi alle 18.30 la messa solenne celebrata da don Cesare Pisani, assistente spirituale della, che si occupa dell'intera organizzazione dei festeggiamenti. Alla celebrazione vespertina parteciperanno i membri della Confraternita e i rappresentanti della Polizia di Stato. Tantissimi i devoti di San Michele in città che affolleranno la parrocchia e che hanno preso parte al Triduo conclusosi ieri sera.Al termine della celebrazione il momento clou, con la festa esterna e la processione per le strade della città. Questo l'itinerario: uscita intorno alle 19.30 in piazza Sant'Agostino, poi l'effigie percorrerà via De Gasperi, via Ricapito, via Cavour, via Gioia, via Colombo, via Cairoli, via della Resistenza, via Ten. Piscitelli, via Marconi, via Sindolfi, via Carlo Rosa, via Colamaria e poi rientro da via Marconi in piazza Sant'Agostino, dove sarà recitato l'atto di affidamento. La processione sarà accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". L'invito della Confraternita è ad addobbare i propri balconi ed a lanciare petali di fiori al passaggio dell'effigie.