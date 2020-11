«Far west in campagna con furti di olive e mezzi agricoli». L'allarme di Coldiretti

Da una parte c'è l'immagine di una, rigogliosa in questa sessione olearia in corso, che mette gioia solo a guardarla e tempra la vita degli agricoltori. Dall'altra c'è l'istantanea di una, fatta di furti - non solo di olive - e di minacce. Può non piacere parlarne, ma esiste.Giovinazzo da secoli ha un'anima che guarda al proprio agro, visto come una fonte di sopravvivenza prima e come una fonte di reddito poi. C'era una volta il mito della campagna, Certo, c'era. Oggi la restituisce piena di dolori: gli agricoltori, infatti, vivono un periodo di forte criticità tra la preoccupante avanzata dellae la crisi causata dall'emergenza. E non mancano i furti, diretti o eseguiti su commissione: di olive, ma anche di attrezzature agricole.Fanno registrare un balzo le denunce di reati ai danni del settore agricolo con le razzie di olive e i furti di mezzi e attrezzi agricoli. È quanto denunciache segnala lo stato di difficoltà che vivono gli agricoltori: «Con la campagna olivicola, gli agricoltori subiscono l'assalto di bande organizzate che inriescono a portare via, battendo gli ulivi con mazze anche di ferro per far crollare il maggior numero di prodotto».«Per questo chiediamo di concerto con ladi collaborare per produrre iniziative tempestive e efficaci di presidio delle aree rurali», afferma, a capo di. «Oltre alla perdita di reddito per il furto, gli agricoltori sono costretti ad impiegare molta più manodopera per recuperare dal terreno parte della refurtiva che i ladri non riescono a portare via», aggiungeL'olio extravergine "made in Puglia" sarà di ottima qualità, ma la produzione è in calo del. È quanto emerge dall'analisi di: nella culla della produzione olivicola e olearia delle province di Bari e Bat la siccità ed il maltempo, stima, hanno ridotto le produzioni rispetto all'anno scorso del 30% nella zona costiera di Barletta, Trani, Bisceglie e il calo del 60% nella zona interna di Andria, Palo del Colle, Bitetto, maA Giovinazzo, stando ai dati ufficiali, vige una situazione abbastanza tranquilla: l'ultimo episodio degno di nota risale alle prime luci dell'alba di giovedì scorso, quando, in località Giardino, nei pressi della strada provinciale 88, due banditi hanno derubato un agricoltore del posto. I ladri hanno aperto la portiera dell'auto e dall'interno: la vittima ha fatto in tempo solo a vederli fuggire a bordo di un'auto, prima di denunciare l'episodio ai, in particolare quelli di olive,, ovvero le principali emergenze di un agro, quello di Giovinazzo, tranquillo», dice il presidente. «Non abbiamo rilevato particolari criticità rispetto ai reati denunciati e siamo al corrente di quanto avvenuto giovedì, ma si tratta di un episodio isolato. In realtà - conclude - il nostro è un agro costantemente presidiato, ma questo non vuol dire che».Sarà la rete stretta sul controllo dell'agro di Giovinazzo a stringere d'assedio anche il fenomeno dei furti. Dopo l'escalation di casi denunciati negli anni scorsi (sono state rubate olive, ma anche attrezzature e mezzi agricoli) si è corso ai ripari. Idellae laagiscono d'intesa: leoperano all'unisono con le forze dell'ordine locali per agevolare la prevenzione e la repressione dei furti. Il motto èSegnalare tutto e sempre, anche movimenti sospetti, al numero di pronto intervento. Lo chiedono leaffinché gli agricoltori derubati, oppure solo nel timore di esserlo, partecipino attivamente ai servizi di sicurezza segnalando i tentativi di furti o altro. Le forze dell'ordine sono già sul campo e forniscono il loro supporto per arginare la criminalità predatoria, sempre che gli agricoltori segnalino tempestivamente eSui furti a scopo di riscatto, che ildefinisce agri-sequestri, quasi sempre condotti da malavitosi locali si legge: «Le vittime di questi ricatti, il più delle volte, preferiscono assecondare le richieste dei sequestratori per poter rientrare in possesso di quanto è stato sottratto e si astengono dal denunciare per». E chi lo fa, ahinoi, finisce per vedere i propri alberi d'ulivo secolari tagliati o i campi dati alle fiamme.Il fenomeno dei furti di olive è emerso da qualche anno e su tutto il territorio occorre garantire il presidio delle campagne. A chiedere di intervenire nei frantoi è la, «con accurati controlli sulle olive in entrata e inasprire le sanzioni per chi ritira la merce rubata». Secondo l'associazione pugliese «è necessario seguire il prodotto e operareche lo ritirano: se è tracciato non ci sono problemi».Dietro ai furti di attrezzature e mezzi agricoli si nascondono malviventi locali, almeno stando alla denuncia presentata da, l'associazione nazionale dei rivenditori. In base a quanto ricostruito, i furti avvengono quasi sempre su commissione: i mezzi prima sono nascosti in luoghi non lontani da dove sono stati rubati, poi vengono caricati sui camion e portati all'estero per essere rivenduti. Le rotte più battute sono quelle verso i Paesi con estensioni agricole.Non mancano, poi, come racconta il sito web specializzato, i furti a scopo estorsivo: i mezzi agricoli, ma anche gli scuotitori, ad esempio, «vengono restituiti al legittimo proprietario solo dopo il pagamento di un riscatto,. Non infrequenti sono i casi di mezzi rubati e poi rivendute a "clienti" italiani, spesso consapevoli della provenienza illecita. Dall'individuazione all'occultamento, il colpo è frutto di una pianificazione».Furti e altri reati non sono però una piaga tutta giovinazzese:A Bari è stato costituito un apposito pool presso la Procura della Repubblica poiché i reati ai danni delle aziende agricole (dalle estorsioni ai tendoni ai tagli di alberi d'ulivo per la legna fino ai più comuni furti), specie in questo periodo storico, stanno avendo una paurosa ricaduta sull'economia provinciale. In provincia di Brindisi si è tenuta un'apposita riunione in Procura. Stesso refrain, stessa recrudescenza di fenomeni analoghi in provincia di Taranto.«Lesono al lavoro, attraverso appositi pool, per risalire ai responsabili del racket delle campagne e dei furti su commissione, che stanno mettendo in ginocchio gli imprenditori agricoli. Molti di loro denunciano, e questo porta a risultati importanti, ma altri hanno paura - ha dichiarato il presidente della-. Ed è a loro che rivolgo il mio appello ad avere fiducia, collaborare, insieme»., che s'alza all'alba e va a riposare a tarda ora, cui siamo vicini e a cui dobbiamo la bellezza e la forza di questa regione. Ho letto di giovani poco più che ventenni che hanno deciso di restare qui e di costruire il proprio futuro partendo dalla terra, scelta difficile e coraggiosa. E di uomini con le rughe sul viso, che ancora affondano le mani in quella terra», ha concluso Emiliano.