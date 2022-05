"Giovinazzo Futuro Presente", Michele Sollecito sabato sera in piazza

Dopo aver incontrato elettori e simpatizzanti per ben tre volte in Sala San Felice, analizzando settori della vita amministrativa,terrà domani sera, sabato 14 maggio, il suo primo comizio pubblico.L'appuntamento è fissato per le 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II con lo sloganche rispecchia l'idea di città di Sollecito, pronto a programmare nuove sfide ma in piena continuità con l'azione dell'esecutivo uscente, di cui è vicesindaco.Con lui ci sarà Tommaso Depalma, per raccontare quanto di buono fatto in questi 10 anni e quanto messo in cantiere per il futuro più prossimo. Michele Sollecito torna tra la gente e punta al massimo consenso dopo due lustri da amministratore. A sostenerlo ci saranno Città del Sole, Forza Giovinazzo, Noi per Giovinazzo, la lista SMS, Sud al Centro, Terre di Giovinazzo, il movimento di Michele Emiliano "Con" ed Iniziativa Democratica.