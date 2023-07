Giovinazzo Estate, tutto il cartellone di agosto

AGOSTO 2023

Continuerà anche in agosto l'intenso programma di eventi del cartellonevarato dall'amministrazione comunale in accordo con le associazioni del territorio. Il clou in coda con lo spettacolo acrobatico della Frecce Tricolori, previsto per domenica 27 agosto.Questo il cartellone completo da conservare per non perdersi proprio nulla.Vedetta sul Mediterraneo - dalle 18.00 alle 21.00Ma Re Stare - mostra di Irma De Cegliaa cura di Ass. Don Saverio Bavaro - Biblioteca dei Ragazzi A.DacontoSala Marano - IVE - dalle 19.00 alle 21.00Serata con Luna e Stellea cura di Circolo Culturale "Leonardo"Piazza Vittorio Emanuele II - ore 21.00"Il re degli ignoranti" - tributo ad Adriano Celentanoall'interno di "Ballando con le stelle...live in Giovinazzo"a cura di ASD Cuban Club BariRaduno alla Velostazione di piazzetta Stallone - ore 17.00XXX Cicloturistica "Pedalando per i Casali nell'agro giovinazzese"a cura di Touring JuvenatiumPiazza Vittorio Emanuele II - ore 21.00"Ballando con le stelle...live in Giovinazzo" - ospite Anna Tatangeloa cura di ASD Cuban Club BariSala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoCala Porto - dalle 9.00 alle 20.00XX Regata dei Gonfalonia cura di Associazione Vogatori "Massimo Cervone"Piazza Vittorio Emanuele II - centro storico - piazzale Leichardt - dalle 20.00 alle 23.00Notte degli Artistia cura del Comitato Feste PatronaliArea mercatale - dalle 19.00 alle 24.00XXVI Sagra del Panino della Nonnaa cura dell'Associazione I Nipoti della NonnaOratorio San Giovanni Paolo II - dalle 19.00 alle 24.00Artigianato in...mostraa cura di Touring JuvenatiumDolmen di San Silvestro - ore 20.00Dolmen tra le stellea cura di Associazione culturale AndromedaCripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 21.30"Passato e presente" - mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino MottolaIstituto Vittorio Emanuele II - dalle 20.00 alle 22.00"Sacro e profano si intrecciano" - collettiva e personale di Damiano Sciannameaa cura di Alessandro CavalierePiazza Vittorio Emanuele II - ore 21.00Una storia infinita - Dodi Battaglia in concerto per "Festival in...porto"a cura di Associazione Amici della MusicaPiazzale Leichardt - ore 5.30Concerto all'albaa cura di Scuola Comunale di Musica "Filippo Cortese"Piazza San Salvatore - Via GelsoGiovinazzo nel Medioevo - Storie e costumia cura di Pro Loco Giovinazzo APSArea mercatale - dalle 7.00 alle 13.00Fiera dell'Assuntaa cura di Comitato Feste PatronaliIstituto Vittorio Emanuele II - ore 19.30Villaggio del Gamberemo con benedizione dei Gonfalonia cura di Touring JuvenatiumPiazza Vittorio Emanuele II - ore 20.00Palio dei rioni - Gamberemoa cura di Touring JuvenatiumFesta Patronale in onore di Maria SS di Corsignanoa cura del Comitato Feste PatronaliPiazzale Aeronautica Militare - ore 19.00Il sol ci ha dato alla testa - Rimbamband in concertoa cura del Comitato Feste PatronaliPiazzale Aeronautica Militare - ore 21.30The Stimpo - Tributo a Sting ed ai Policea cura di Centonote Soc. CooperativaLungomari - ore 16.30Air Show delle Frecce Tricoloria cura della Pattuglia Acrobatica Nazionale