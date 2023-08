Giovinazzo Estate, gli ultimi appuntamenti di settembre

Non è ancora terminata la bella stagione a Giovinazzo, perché il Comune ha pensato di inserire nel cartellone di eventi "Giovinazzo Estate" anche alcuni appuntamenti nel mese di settembre.Si inizia nel prossimo fine settimana. Sabato 2 settembre, dalle 20.00 a mezzanotte, infatti, in piazza San Salvatore ci sarà l'edizione 2023 delrassegna che ritorna dopo gli anni della pandemia, rassegna ormai storica organizzata dall'Il prologo c'è stato ieri sera, 29 agosto, a Molfetta.Fine settimana intenso, poiché domenica 3 settembre, a partire dalle 7 e fino alle 18.00, sul Lungomare Esercito Italiano si terrà lagara podistica rivolta a tutta le fasce d'età.Poi ancora musica di grande qualità in due differenti domeniche, 10 e 24 settembre, quando in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle 21.00, si terranno duedelgià protagonista di una inebriante esibizione all'alba in coppia con Mariangela Di Capua il 13 agosto scorso.Giovinazzo chiuderà in bellezza questa estate ed il filo conduttore sembra sempre la buona musica.