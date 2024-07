Diffusione sonora delle attività estive a Giovinazzo: c'è l'ordinanza. Cosa cambia

. A stagione in corso abbiamo fatto alcune valutazioni ascoltando i cittadini e vivendo noi stessi le situazioni della nostra città. L'obiettivo è salvaguardare il centro urbano con media densità di popolazione: non si tratta solo di».Queste le dichiarazioni del primo cittadino di Giovinazzo,«Abbiamo pertanto deciso di l. Non si tratta di una delimitazione casuale bensì ci siamo riferiti al nostro Piano di Zonizzazione Acustica che prevede classi di inquadramento diverse proprio in base alla densità di popolazione. Quindi: le attività - anche temporanee (chioschi, spiagge libere con servizi, pizzerie e ristoranti ecc.) - ricomprese tra via Durazzo (ex Macello) e Località Ponte (Camping Campofreddo) dovranno cessare le emissioni sonore all'una nei giorni di sabato, domenica e prefestivi. Resta invariata la deroga alle 2.00 per i giorni di venerdì e sabato e prefestivi per le altre attività in località più periferiche e distanti dal centro urbano.In questi giorni abbiamo riflettuto molto sull'indirizzo che vogliamo dare alla nostra città anche alla luce degli articoli di stampa su altre situazioni pugliesi: equilibrio compromesso tra residenti ed attività, criticità su sicurezza e ordine pubblico, fenomeni da "overtourism" e difficoltà a trovare locazioni a lungo termine. La città sta cambiando e occorre governare questo momento storico avendo sempre a mente il giusto e saggio equilibrio. Per questo ci adopereremo sempre per migliorare alcuni aspetti della vivibilità cittadina estiva tra musica, traffico, sicurezza e offerta turistica-culturale confrontandoci con quanti riterranno opportuno aiutarci in questo compito difficoltoso».