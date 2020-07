Giovinazzo "Città che legge"

Il Comune di Giovinazzo ha ottenuto la qualifica diper il biennio 2020/2021. Un riconoscimento importante arrivato nei giorni scorsi dalistituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che di intesa con l'ANCI, ha inteso promuovere e valorizzare con la qualifica di "Città che legge" le Amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.«In questi anni grazie al lavoro costante degli Assessorati alla Cultura e all'Istruzione è stato possibile garantire l'accesso alla lettura quale diritto di tutti, potenziando e rendendo fruibili i luoghi pubblici deputati alla lettura, (Bibliomediateca del mare e Biblioteca comunale – cittadella della cultura) e promuovendo la lettura con la realizzazione della biblioteca digitale scolastica "Koiné" (piattaforma MLOL) e con la realizzazione di laboratori formativi (progetto lettura in collaborazione con libreria Laterza)di concerto con le istituzioni scolastiche, sull'importanza della lettura - dichiaranorispettivamente Assessori alle Politiche Educative e alla Cultura -. Tra le numerose manifestazioni svolte sul nostro territorio, in linea con le finalità della promozione della lettura si possono annoverare iniziative quali la "Notte bianca della Poesia" e il Festival "In ogni senso».L'Amministrazione comunale, infine, continuando a svolgere un ruolo di guida nella promozione della lettura come abitudine sociale del territorio, ha costruito un'alleanza di soggetti tesa ad avvicinare alla lettura chi oggi non legge mediante la sottoscrizione, il 25 febbraio scorso, delL'intento è quello di ridurre le disuguaglianze culturali costituendo un tavolo di coordinamento e monitoraggi al fine di monitorare l'andamento delle attività e individuare gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l'efficacia delle azioni atte a favorire la più ampia partecipazione alla lettura. Un tavolo al quale hanno aderito gli istituti scolastici, le librerie del territorio e le Consulte associative comunali.