Giovinazzo ancora a fuoco lento: oggi punte di 37°. Pioggia nel fine settimana

Il caldo asfissiante di queste settimane è tornato prepotentemente sulla Puglia e su tutto il nord barese.A Giovinazzo, nella giornata di ieri, 13 luglio, sono state registrate punte dicomplici venti di Ostro che hanno reso l'atmosfera incandescente. Anche in serata, la colonnina di mercurio ha segnato 35° alle 20.00 e 30° ben oltre la mezzanotte.Oggi, 14 luglio, vi saranno nuovi picchi di 37° ed il caldo persisterà fino a sera con punte di 31°. Inizierà però a diventare più insistente la ventilazione da Grecale che incresperà il mare, soprattutto a Levante, e porterà leggero refrigerio nella giornata di giovedì 15 luglio, con massime in discesa sino a 32°.La notizia è che nel fine settimana, tra sabato e domenica, dovrebbe tornare la pioggia dopo quasi due mesi di assenza. Un toccasana per le coltivazioni, ma che purtroppo durerà poche ore.