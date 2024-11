Celebrata a Giovinazzo la Giornata Nazionale degli Alberi - FOTO

9 foto Festa dell'Albero 2024

Laè una festa che si celebra il 21 Novembre su tutto il territorio nazionale ed è ogni anno sempre occasione preziosa nella quale inserire i valori del rispetto, della tutela dell'ambiente e degli "amici alberi".In Italia la primafu celebrata nel 1898. Nel 1923 fu emanata una legge forestale che recitava così: "È istituita la Festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi". Anche nella nostra città, nella giornata di ieri, come da anni avviene in quest' occasione celebrativa, nei due Istituti Comprensivi di Giovinazzo "Bavaro – Marconi" e "Bosco-Buonarroti", sono stati organizzati incontri e momenti nei quali riflettere pur facendo festa. Infatti, è stato possibile condurre i piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia e gli studenti della Scuola Primaria a trovare significati e contenuti riguardanti la tematica presentata. La giornata celebrativa è stata suggellata da opportune e svariate attività di ricerca, osservazione, creazione e scoperta. Attraverso le foto, compiamo un viaggio simpatico nella giornata che ha impegnato alunni, docenti, esperti, volontari, il Corpo Forestale dello Stato, i componenti dell'Associazione Naturalistica "Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna" di Giovinazzo, e poi ancora nonni e genitori resisi disponibili a collaborare con le docenti per lo svolgimento delle iniziative.A tutti i bambini, ancora una volta, è stata illustrata l'importanza degli alberi nella vita del pianeta terra e nella vita dell'uomo. Il pianeta terra esprime a gran voce le sue emergenze e il nostro compito di cittadini attivi è quello di salvaguardarlo mettendo in pratica comportamenti responsabili e rispettosi. Un'occasione, come quella data dalla giornata del 21 novembre, ha rafforzato quelli che sono i principi rivolti alla tutela, alla cura e alla protezione dell'ambiente in cui viviamo. L'attenzione che le scuole del nostro territorio hanno posto opportunamente a questa giornata celebrativa deve far riflettere tutti con grande impegno verso queste iniziative che devono coinvolgere la collettività con alto senso civico. Nelle scuole della nostra città sono stati condotti svariati momenti di riflessione sul contenuto della giornata in relazione alle differenti età degli alunni: poesie, filastrocche, slogan, canzoni, cartelloni, persino un simpatico spaventapasseri, amico degli alberi e tante attività creative e pittoriche in gruppo di laboratorio per fare festa agli " amici alberi ", elementi fondamentali della natura e dell'ambiente, ricchi di speciale bellezza da tutelare. Accanto alle attività di laboratorio creativo dedicate alla "festa degli alberi", così comunemente definita, si sono svolti incontri negli spazi verdi di alcune scuole dove sono stati piantumati svariati alberi e arbusti : alloro, carrubo yucca, nespolo solo per citarne alcune.Gli spazi verdi delle nostre scuole vanno tutelati e tenuti in ordine e per questo ci rivolgiamo ai nostri amministratori che con attenzione e sensibilità non faranno mancare interventi di cura di cui i giardini hanno bisogno. Gli spazi verdi sono e saranno sempre la bella immagine legata agli ambienti formativi e educativi propri delle scuole, che anche in una giornata come questa attraverso il canto, l'arte, le osservazioni dirette, la creatività e l'approccio naturalistico devono risplendere di luce per accogliere gli alunni in festa. Le docenti con dedizione e impegno hanno messo in campo apprendimenti, significati e contenuti rivolti alla costruzione di un futuro più "green": è questa una speranza condivisa. I bambini sono il nostro domani ed è sempre importante renderli consapevoli di tutto il bello che abbiamo e che dobbiamo rispettare. In giornate come quella della "Festa degli Alberi" tanti semini di conoscenza e di bellezza sono stati piantati. È bene continuare in questa direzione.