Giornata Mondiale dell'Alzheimer: il programma a Giovinazzo

Ildellaorganizzano una serie di eventi e iniziative in occasione della XXXI Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Appuntamento il 21 settembre dalle 18.00 alle 20.00Questo il programma:le vetrine e i banconi dei commercianti presenti in Piazza Vittorio Emanuele II si coloreranno di viola (il colore che identifica la giornata). Tale iniziativa si terrà per l'intera giornata.durante la quale è possibile acquisire conoscenze sulla demenza e la malattia di Alzheimer attraverso la distribuzione di opuscoli contenenti informazioni e consigli pratici per imparare ad affrontala insieme nella vita quotidiana. Consegna del Kit "Diventa amico delle persone con demenza";raccolta di pensieri, riflessioni, ricordi per abbattere la barriera dell'indifferenza, della paura e della solitudine.Le iniziative "Informa Alzheimer" e "Pensieri Senza Tempo" si terranno dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la Piazza Vittorio Emanuele II.