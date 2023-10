Alzheimer Fest a Giovinazzo: il programma completo

Due giorni per affrontare il problema, coinvolgendo famiglie e cittadinanza, senza paura dello stigma, senza paura di esser lasciati soli.

Questo e molto altro sarà l'Alzheimer Fest che si svolgerà a Giovinazzo nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre. L'evento, organizzato dalla Cooperativa Anthropos in collaborazione con associazioni del territorio, gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.

Di seguito il programma completo.

SABATO 7 OTTOBRE 2023

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

Ritroviamoci: informazioni, iscrizioni per le attività, distribuzione programmi e magliette, primi approcci. Piacere, tu chi sei? INFO POINT al Porticato del ComuneApertura itinerante in musica, dolcezza e acrobazie: con l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" Giovinazzo, bolle di sapone e trampoli a cura di Saltoincanto.Partenza da Piazza Vittorio Emanuele, percorso centro storico con arrivo a piazzale San Felice alle 17.30INSIEME POSSIAMOIntervengono: Michele Emiliano (Presidente della Giunta Regione Puglia), Michele Sollecito (Sindaco di Giovinazzo), Cristina Piscitelli (Assessore alla Cultura di Giovinazzo), Giuseppe Milanese (Presidente Nazionale Confcooperative Sanità) e Michele Farina (Presidente Alzheimer Fest). Presso Sala San FeliceIntervengono: Sindaco di Bari, Sindaco di Giovinazzo, Sindaco di Bisceglie, Katia Pinto (presidente Alzheimer Italia). Modera Teresa Di Fiandra psicologa consulente ISS. Presso Sala San Felicealle 18:30 LIVE GRAVITYdi e con Michele Diana: Attività di animazione per bambini più o meno cresciuti.Presso la Villa Comunale "G. Palombella"La cura nel canto. In collaborazione con la Scuola Comunale di musica "Filippo Cortese".CONCERTO CORALEa cura dell'Associazione "Polifonica" diretta dal maestro Antonio Dangelico: offrirà un repertorio su Domenico Modugno e la canzone napoletana classica. Presso Piazza San Salvatoredalle 21:00 alle 22:30 A CORPO LIBEROSi balla la Pizzica. A cura di Consuelo Alfieri Trio. Presso Piazza Vittorio Emanuele IIRISTORAZIONEIn convenzione con i commercianti di Piazza Vittorio Emanuele IIPasseggiata e benessere sul lungomare, con il preparatore atletico Pino Stufano. Piazza Leichardt, via Ruggiero Messere, Piazza Duomo, Via Marina, Piazza Costantinopoli, Via Gelso, Piazza Leichardt (prenotarsi all'Info Point)Il tempo della meditazione con il mare a due passi. Maestro Carlo Cafagna. Presso Piazza San Salvatore. Prenotarsi all'Info Point e munirsi di tappetino personaleFiera delle autoproduzioni Mercato Contadino: allestimento di banchi con prodotti locali agroalimentari e artigianali. Presso Piazza Vittorio Emanuele IIIncontri sul filo della competenza e della passione. In particolare:Demenza e assistenza territoriale: stato dell'arte e prospettive. Intervengono: Michele Farina (Presidente Alzheimer Fest), Nicola Vanacore (Dirigente Istituto Superiore di Sanità), Eugenio Distaso (Neurologo CDCD Ospedale di Venere Bari), Ubaldo Pagano (parlamentare), Giuseppe Milanese (Presidente Nazionale Confcooperative Sanità), Vito Montanaro (Direttore Dipartimento salute Regione Puglia) Francesco Fullone (Presidente Federmarma Puglia). Modera Gianluca Budano (Dirigente Pubblico e giornalista).Presso la Vedetta sul MediterraneoIntervengono: Giancarlo Logroscino (Centro malattie neurodegenerative G.Panico di Tricase), Chiara Cerami (Scuola Universitaria di Studi Superiori IUSS di Pavia), Francesco Fullone (Presidente Federmarma Puglia), Domenico Tricarico (Dipartimento di farmacia Università di Bari), Valentina Laganà (Psicologa-Psicoterapeuta), Nicola Vanacore (Dirigente Istituto Superiore di Sanità), Paola Brignoli (Piscologa) e Francesca Morganti: (PhD Dipartimaneto di Scienze Umane e Sociali - Universita di Bergamo) dal virtuale al reale, viaggio in Brigantino con i malati di demenza.Esperienza virtuale per comprendere cosa succede quando arriva l'Alzheimer.A cura dell'associazione Insieme a te di Bergamo.Presso Piazza Umberto I. Prenotarsi all'INFO POINTPasseggiata con l'esperta d'arte Marianna Paladino (a cura dell'Associazione Pro-loco di Giovinazzo).Punto di partenza Piazza Umberto I,12. Prenotarsi all'INFO POINTdalle 10:00 alle 12:00 GIOVINAZZO IN PUNTA DI PENNELLOEstemporanea di pittura con gli artisti Pina Demartino, Alessandro Cavaliere, Annamaria Fiore, Damiano Sciannamea, a cura della Dott.ssa Marzia Morva.Presso Piazza PortoPranzo assistito dedicato a persone con difficoltà motorie e neurologiche.Prenotarsi all'INFO POINT. Presso il Parco Giovanni ScianaticoPiccola attraversata del Porticciolo (in sicurezza) con le barche a vela a cura del centro velico di Giovinazzo. Prenotarsi all'INFO POINTPasseggiata con l'esperta d'arte Marianna Paladino (a cura dell'associazione Pro-loco di Giovinazzo), in collaborazione con l'Associazione Musei Toscani per l'Alzheimer. Punto di partenza Piazza Umberto I, 12. Prenotarsi all'INFO POINTApre lo spazio informativo sulla salute a tavola, con personale medico e nutrizionista (Dott.ssa Giammarino Stefania, Dott. Fracascio Stefano, Dott. Vito Fanelli). Consulenze e test con il manuale per caregiver "Cibo e Memoria".Presso Sala San FeliceSpazio Curacari con le associazioni dei caregiver pugliesi. Storie a ruota libera.Presso l'Atrio dell'Istituto Vittorio EmanueleEsposizione di creazioni artigianali di artisti locali a cura dell'associazione Touring Juvenatium.Presso l'Atrio Istituto Vittorio Emanueledalle 17:00 alle 17:30Intervista a Marco Annichiarico, Francesca di Mattia, Giuseppe Santoro.Presso Piazza San SalvatoreLa malattia della letteratura: conversazioni poetiche a cura di Nicola De Matteo (Accademia delle Culture e Pensieri del Mediterraneo), voci di poeti giovinazzesi a cura dell'Associazione Touring Juvenatium. Partecipano Marco Annichiarico, Francesca di Mattia, Giuseppe Santoro. Presso Piazza San Salvatore. E a seguire…Realizzate nell'estemporanea di pittura "Giovinazzo in punta di Pennello".Presso Piazza San SalvatoreCabaret di e con Christian Lisco (Animazione per bambini). Presso Piazza LeichardtMusica, ballo e tanto altro: questa non è la fine della festa ma la sua ripartenza. Insieme per le vie del centro guidati dalla Bandita officina del ritmo-street parade. Il via in Piazza Leichardt e l'arrivo in piazza Vittorio Emanuele II