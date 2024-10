Il 6 ottobre a Giovinazzo torna l'Alzheimer Fest: il programma

Domenica 6 ottobre, dalle ore 10 alle 21,l'evento nazionale ideato da Marco Trabucchi, già professore ordinario di Neuropsicofarmacologia nell'Università di Roma "Tor Vergata" e da Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera. Quest'ultimo sarà ospite della giornata, organizzata per il secondo anno di seguito dallaimpegnata dal 1986 nell'ambito della salute mentale e del disagio psichico. Dal 2012 progetta e gestisce un Centro semiresidenziale per le demenze e l'Alzheimer denominatoa Giovinazzo.L'evento gode del patrocinio della Regione Puglia e il sostegno del Comune di Giovinazzo, guidato dal Sindaco Michele Sollecito che, già quand'era assessore ha aiutato Anthropos a portare avanti il progettoL'iniziativa si ispira al principio "Soccorrere significa aiutare", che ben rappresenta quanto le persone affette da Alzheimer abbiano urgenza di risposte. "Vivendo in un eterno presente è come se non possano aspettare – osserva il Presidente di Anthropos scs, Mauro Abate – Vogliono continuare a essere parte della Comunità, adesso. Hanno bisogno di un ambiente solidale, anche in ospedale, immediatamente. L'Alzheimer Fest gira l'Italia cercando di coinvolgere le persone, e sono tante, che nell'emergenza demenza offrono e si danno aiuto "di corsa". Ora e non domani, ieri non fra un anno. Perché è vero che la malattia non toglie di mezzo la vita. Ma purtroppo è vero anche il contrario: la vita più bella non basta a cancellare la malattia. Allora questa è la domanda che ci soccorre e ci chiama a raccolta tutti: quando è pronto il soccorso?".Il programma, che coinvolgerà la Comunità di Giovinazzo e quelle dei Comuni limitrofi, prevede lo svolgimento di incontri di approfondimento scientifico e momenti di convivialità, animati dalle arti come la pittura, la musica, la poesia. Novità dell'edizione 2024 dell'Alzheimer Fest giovinazzese saranno una fiera di prodotti agroalimentari e artigianali tipici e un programma di visite guidate nel centro storico curato dalla Pro Loco Aps.Sono stati già stati invitati a partecipare i pazienti, le loro famiglie e tutte le strutture operanti sul territorio che si occupano di Alzheimer e, più in generale, delle malattie neurodegenerative. Anche i giovani saranno coinvolti. Gli studenti delle terze classi del Liceo "Vito Fornari" di Molfetta, del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo, del Liceo Artistico e Coreutico "De Nittis-Pascali" di Bari, infatti, potranno mettersi in gioco con il bando di concorso "la creatività al servizio delle persone con l'Alzheimer", organizzato in collaborazione con il Rotary Club Bari Sud e con la partecipazione del Rotary di Bitonto, che sarà presentato dettagliatamente nei prossimi giorni.Per saperne di più, contattare l'Anthropos al numero telefonico 338.2966505 o seguire la pagina dell'evento su Facebook.Fiera dei prodotti tipici agroalimentari e artigianali locali.Luogo: Via Ruggiero MessereLuogo: Piazza LeichardIn collaborazione con la Touring Juvenatium.I quadri saranno esposti nel corso degli eventi pomeridiani in Piazza San Salvatore.A cura dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Luogo: Piazza San Salvatore.A cura di Paola Chinchero.Luogo: Piazza San Salvatore.Visita guidata del centro storico a cura dell'APS PRO-LOCO in collaborazione con I MUSEI PER L'ALZHEIMER a cura di Luca Carli. Punto di partenza Piazza Umberto I, 12. Prenotarsi presso la Pro-Loco.Apertura Alzheimer Fest in musica e acrobazie con l'Orchestra del Liceo "Vito Fornari" di Molfetta e con SALTOINCANTOLuogo: Piazza S. SalvatoreVito Piazzolla (Direttore del DSS1 ASL 1 BA), Giancarlo Logroscino (Direttore Centro Malattie neurodegenerative e Invecchiamento cerebrale di UniBa, Ospedale Card. G. Panico Tricase), Davide Vilella (Neuropsicologo Centro Malattie neurodegenerative e Invecchiamento cerebrale UniBa, Ospedale Card. G. Panico Tricase), Dora Chiloiro (Psicologa clinica-Neuropsicologa ASL-TA), Maria Pia Cozzari (componente esperta dell'Osservatorio demenze dell'ISS Roma).Il fattore tempo nella cura delle persone con demenza.Intervengono: Michele Farina (Presidente associazione Alzheimer Fest), Luigi Fruscio (Direttore generale ASL BA), Emanuela Tatulli (Psicoterapeuta coordinatrice Centro Diurno Gocce di Memoria di Giovinazzo), Katia Pinto (Presidente Nazionale Alzheimer Italia), Silvana Morson (Presidente Nazionale Associazione Italiana Malattia Frontotemporale), Leo Ceci (Dirigente Psicologo DSS1 ASL BA), Floriana De Vanna (Neuropsicologa CDCD ASL TA), Annamaria Porcelli (Neuropsicologa CDCD distretto 13 ASL BA), Annalisa Zenzola (Geriatra CDCD ASL BA).Luogo: Piazza San SalvatoreOre 19:30 Presentazione del Bando di Premio/Service per le Scuole in collaborazione con il Rotary Club Bari Sud e il Rotary Club Bitonto Terre dell'Olio "DELINEAMO LA MENTE: la Creatività al servizio dell'Alzheimer" aperto alle terze classi del Liceo "Vito Fornari" di Molfetta, del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo, del Liceo Artistico e Coreutico "De Nittis-Pascali" di Bari.Intervengono: Michele Sollecito, Sindaco di Giovinazzo; Concetta Cavallini, Presidente Rotary Club Bari Sud, Bobo Samardzic, Presidente Rotary Club Bitonto Terre dell'Olio; Presidi dei tre Licei coinvolti.Guarda, impara: le signore di Giovinazzo ti aiutano a preparare le ricette del cuore pugliese.Luogo: Piazza San SalvatoreProiezione del docufilm "Pane, Alzheimer e papassini" realizzato dall'Alzheimer Fest in diverse tappe: Giovinazzo, Gavirate, Cologno sul Serio, Ploaghe e La Spezia. Otto donne e i sapori della memoria: piatti semplici della tradizione presentati da chi li ha sul cuore. A cura di Cristina Giacomelli e Luciano Tona, regia di Antonio Pupa.Interviene la dott.ssa Stefania Giammarino, biologa nutrizionista consulente delle strutture Anthropos.Luogo: Piazza San SalvatoreConcerto finale dell'orchestra del Liceo "Vito Fornari" MolfettaLuogo: Piazza San Salvatore