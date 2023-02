Giovinazzo città amica delle persone con demenza. Il 3 marzo la presentazione dei progetti

Ilin collaborazione con il Comune di Giovinazzo e l'Associazione Puglialzheimer, ha organizzato per il prossimo 3 marzo, alle 17.00, in Sala San Felice, l'eventoAlla giornata di presentazione delle attività che intendono sostenere i pazienti affetti da demenza senile ed Alzheimer per il 2023, parteciperanno il sindaco di Giovinazzo, nonché assessore alle Politiche sociali, Michele Sollecito, e l'assessore regionale alla Salute, Rocco Palese. La moderazione ed i saluti iniziali saranno affidati a Maria Pia Cozzari, presidentessa della Coopertiva Anthropos.Tanti gli ospiti della serata, a partire da Elena Memeo, dirigente di Servizio Strategie e Governo Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità della Regione Puglia.Con lei anche Floriana De Vanna, psicologa e psicoterapeuta del Centro Diurno Gocce di Memoria, che si occuperà della presentazione del programma "Giovinazzo Comune Amico delle Persone con Demenza 2023", mentre Emanuela Tatulli, anch'ella psicologa e psicoterapeuta del Centro esporrà terrà il suo intervento sul tema "Dare vita a una Generazione Amica delle Persone con Demenza".Alla serata giovinazzese parteciperanno anche Giancarlo Logroscino, Professore Ordinario di Neurologia dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Direttore del Centro di Malattie Neurodegenerative e invecchiamento cerebrale, presso Fondazione "Card. G. Panico" di Tricase (Le), che relazionerà su "Interventi farmacologici e non farmacologici per la prevenzione e la cura del declino cognitivo"; Don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino, che racconterà di "Testimonianza e spiritualità nelle demenze"; Claudia Calabria, Direttrice della Galleria Nazionale della Puglia Devanna di Bitonto, che invece metterà in luce il bel progetto denominato "Il Museo per tutti. Verso una progettazione di percorsi museali per gli utenti con disabilità cognitiva".Infine Luca Carli Balolla e Cristina Bucci dei Musei Toscani per l'Alzheimer interverranno da remato per parlare del tema: "Dalle attività museali al Social Prescribing, l'esperienza della Regione Toscana".Un evento completo che intende rimettere al centro del dibattito civile e politico le necessarie azioni di intervento, pubbliche e private, a sostegno degli ammalati e delle loro famiglie. Giovinazzo è già avanti in questo senso, ma tanta strada c'è ancora da percorrere nel nostro Paese.