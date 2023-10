Anthropos e Touring Juvenatium insieme per l'Alzheimer Fest

I giorni 7 e 8 ottobre laorganizza la quarta tappa dell'iniziativa su scala nazionale denominataIn quest'ambito si inserisce la collaborazione fattiva dell'associazione culturale, che ha risposto favorevolmente all'invito di Anthropos, con l'unico obiettivo di contribuire al successo dell'evento e dare voce ad una fascia di cittadini più fragile.La Touring Juvenatium, da oltre 30 anni fucina di iniziative volte a trasmettere conoscenze culturali, annovera tra i suoi obiettivi statutari anche quello di tessere relazioni che aiutino a condividere il senso della vita. In questo evento l'associazione guidata dal presidente Vito Fumai sarà presente con una mostra di artigianato e con una nuova rassegna di componimenti poetici attraverso artisti e autori locali.«Forte della sensibilità verso la poesia - si legge in una nota dell'associazione di corso Principe Amedeo -, la nostra associazione condurrà magistralmente lo spazio poetico denominatoin questo "Alzheimer Fest" che si terrà domenica 8 ottobre dalle 17,00 alle 19,30 in piazza San Salvatore. È nell'indole della Touring che la promozione della cultura attraverso la poesia divenga fondamentale per lo sviluppo di un'etica della partecipazione attraverso esperienze significative cui concorrono le aree del sapere. Siamo certi che i poeti presentati dalla Touring ancora una volta sapranno incantare gli ascoltatori; sarà come ridisegnare il nostro immaginario sensoriale…è questo il potere della poesia. In fondo pensiamo ci sia bisogno di una rieducazione ai sentimenti, la sola cosa che ci rende vivi».Lo spazio denominatosarà invece dedicato all'artigianato locale, altro fiore all'occhiello della Touring Juvenatium OdV: esposizione di creazioni artigianali di artisti giovinazzesi all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, dalle 17,00 alle 20,00, sempre nella giornata di domenica 8 ottobre.Un binomio, quello tra Touring Juvenatium e Cooperativa Anthropos, che sembra essere preludio ad una lunga e fattiva collaborazione.