L' Olocausto del popolo ebraico

Le leggi razziali approvate sotto il regime fascista

27 gennaio 1945

Per non dimenticare

Le iniziative in Puglia

, c. Sono i tre perni fondamentali attorno a cui ruota il, istituita comeinnele nel resto delnel. Con ladel, in Italia si stabilì che il 27 gennaio sarebbe stata la giornata per ricordare:La data del 27 gennaio è stata scelta perché nel 1945 i cancelli difurono abbattuti da un'armata dell'. L'avvenimento segnò ladellecontro ilCon la legge 211, l'Italia s'impegnava a organizzare, ogni anno,i, per far sì che la consapevolezza di quanto successo nel secolo scorso fosse tramandata tra le. Infatti, le scuole e le associazioni di volontariato sono attive nelladeisul tema.Nelle province dil'impegno per la Giornata della Memoria si declina su diversi fronti. Di seguito undi alcune delle iniziative in programma.