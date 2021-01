Shoah: le note di Michele Jamil Marzella e la danza di Mimmo Linsalata per non dimenticare

Ilcelebrato il 27 gennaio, ci insegna a "non dimenticare" l'Olocausto ebraico e a pensare che mai più debbano accadere simili immani tragedie per l'umanità. I diritti fondamentali furono annientati con lo sterminio sistematico e programmato dal Reich della popolazione ebraica, dei Sinti, dei Rom e di altre minoranze.Ecco che, non dimenticare, vuol dire fare la precisa scelta di evitare oggi e per sempre, sofferenze e soprusi ad altri popoli in qualsiasi Paese del mondo.Con la sua creatività, il trombonista nativo di Giovinazzo,ha voluto omaggiare la cultura ebraica nella "Giornata della Memoria" con un video in cui nella parte musicale viene arrangiato, attraverso la sovraincisione di tromboni e respiri, un canto popolare yiddish dal titolopiù conosciuto comeNel brano si leggono, nella traduzione delle strofe, frasi significative tra le quali "Il Rabbino insegna ai bimbi piccoli l'alfabeto ebreo… quando poi l'esilio voi conoscerete, con il suo gran tormento, affidatevi a queste lettere: lor vi sosterran."Abbiamo chiesto all'eclettico Marzella da dove è scaturita questa idea. «È stata l'ennesima mia digressione musicale - ci ha detto -. Lo scopo è esclusivamente divulgativo perché sono sempre convinto che la musica possa continuare, adesso più che mai, all'epoca del Covid, ad invitare a riflettere attraverso l'emozione, soprattutto su un tema così importante come "La Giornata della Memoria"».Il dramma degli ebrei rinchiusi nei lager nazisti viene affidato alle coreografie del giovane e talentuoso ballerino puglieseartista performer di danza contemporanea, già ballerino della compagnia spagnola "Martz Contemporary Dance Company" di Eva Sanchez, attualmente nella compagnia Altradanza di Domenico Iannone.Il video, sarà pubblicato quest'oggi, 27 gennaio, alle ore 15.00, sulla piattaforma digitale YouTube, è una produzione degli artisti i quali vogliono rafforzare il valore dell'arte, veicolo di emozione e riflessione, ancor più nell'anno della pandemia, in memoria di uno dei più agghiaccianti capitoli della storia dell'umanità.Per guardare il video si può cliccare sul link https://youtu.be/v164-n6OIcQ