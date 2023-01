"Memoria!", musica e parole in Sala San Felice per non dimenticare la Shoah

Giovinazzo celebrerà lacon musica da camera e letture, per ricordare l'orrore della deportazione degli ebrei, dei Sinti, degli Tzigani e dei Testimoni di Geova.Domenica 29 gennaio, si terrà in sala San Feliceconcerto per oboe e pianoforte, intervallato dalla lettura di testi da Anna Frank e Primo Levi. Le letture saranno affidate alla prof.ssa Andreina Samarelli, mentre al piano si esibirà Daniele de Palma ed all'oboe Luciana Visaggio, che interpreteranno brani dal repertorio di John Williams, Nicola Piovani e Pëtr Ilič Čajkovskij.I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco, Michele Sollecito. L'appuntamento per continuare ad onorare la memoria di milioni di persone che hanno perso la vita durante la Shoah è fissato per le ore 19.00.L'auspicio degli amministratori è che il ricordo non si faccia mera retorica, ma che serva a spingere le nuove generazioni a non ripetere gli orrori del passato, sebbene la storia contemporanea sembra indicare il contrario.