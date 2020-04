Gelate del 25 marzo, Forza Giovinazzo chiede lo stato di calamità naturale

Della crisi del settore agricolo sono piene le pagine dei quotidiani. Un caso su tutti è quello del settore florovivaicolo del distretto terlizzese, che vede impiegati anche tanti operai che risiedono a Giovinazzo.Ma tutte le colture sono andate in sofferenza, come già sottolineato a più riprese nelle scorse giornate da Coldiretti Puglia, dopo le gelate e le brevi nevicate del 25 marzo scorso. La crisi si è così aggravata eha quindi protocollato questa mattina, 2 aprile, agli uffici del Comune di Giovinazzo «la nostra richiesta di sopralluogo e ricognizione dell'agro giovinazzese, al fine di richiedere al Sindaco Tommaso Depalma di interessare lper riscontrare le situazioni critiche delle colture agricole, colpite dalla gelata del 25 marzo scorso».vuole dunque che venga dichiarato lo stato di calamità naturale, che permetterebbe a molti agricoltori una boccata d'ossigeno.«In un momento di grave crisi economica come quello attuale - scrivono in una nota -, un piccolo gesto per aiutare e testimoniare la concreta vicinanza diai nostri agricoltori che hanno subito danni a causa degli ultimi eventi meteorici».Nei prossimi giorni potrebbero arrivare alcune risposte sul tema.