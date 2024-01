Forza Italia a congresso provinciale: per i giovinazzesi seggi a Corato

Nella giornata di sabato 13 gennaio, presso La Locanda di Beatrice, dalle ore 13 alle ore 19, sono previste le operazioni di voto per l'elezione del coordinatore provinciale e per i membri elettivi del comitato provinciale.In sintesi, le istruzioni valide per l'espletamento delle operazioni di voto.Gli aventi diritti al voto sono i soci e i grandi elettori iscritti a Forza Italia. Presso il seggio di Corato votano i soci residenti nei Comuni di Corato, Ruvo, Terlizzi, Molfetta,Bitonto.Per accedere alle operazioni di voto, è necessario essere muniti del documento di riconoscimento in corso di validità.A partire dalle ore 10.00 si svolgerà il dibattito preliminare alle operazioni di voto con possibilità per i soci di collegamento da remoto.I seggi elettivi saranno dislocati presso i seguenti siti:1) Bari, Villa Romanazzi Carducci(sede presidenza del congresso e seggio elettorale per gli iscritti dei comuni di Triggiano, Valenzano, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Casamassima, Adelfia, Sannicandro di Bari, Bitetto, Grumo, Binetto, Toritto, Bitritto, Modugno);2) Altamura, Multicinema Teatro Mangiatordi(seggio elettorale per i soci dei comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Palo del Colle, Poggiorsini, Santeramo del Colle, Gioia del Colle, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari);3) Monopoli, nella Tenuta Chianchizza(seggio elettorale per i soci dei comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari, Conversano, Turi, Putignano, Castellana Grotte, Noci, Alberobello, Locorotondo);Per quanto riguarda il conteggio dei primi dati relativi al tesseramento, il distretto di Corato conta 849 adesioni così ripartite:Corato 506Ruvo di Puglia 193Terlizzi 30Bitonto 8Giovinazzo 74Molfetta 38