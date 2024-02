Gaetano Depalo al Congresso Nazionale di Forza Italia

Si è concluso da poche ore ildi, il primo dopo la morte del suo fondatore e leader incontrastato per un'intera epoca politica Silvio Berlusconi.Anche Giovinazzo era presente al Palazzo dei Congressi dell'EUR di Roma nella due giorni del 23 e 24 febbraio.È stato infatti invitato a partecipare il vicesindaco e segretario della sezione locale del partito, eletto poco più di un mese faPer il delegato la partecipazione al congresso nazionale e la chiamata nel coordinamento provinciale sono sicuramente motivo d'orgoglio e assumono il valore di un riconoscimento per l'attività politico-amministrativa.«Al nostro Vicesindaco – dichiarano le consigliere comunali di Forza Giovinazzo- vanno la gratitudine per il grande lavoro svolto in questi anni, sia in ambito amministrativo locale che politico, nonché gli auguri sinceri di buon lavoro nell'interesse della nostra città, che attraverso il suo operato ha cambiato volto e continua ad evolversi».Ai loro auguri si unisce chiaramente l'intera sezione di via Cappuccini.Sarà sempre più un punto di riferimento per il gruppo l'on., commissario regionale del partito appena eletto come componente della segreteria nazionale che lavorerà al fianco del neo segretario, nominato per acclamazione.