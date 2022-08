Gamberemo 2022, fa festa ancora una volta il rione San Domenico (FOTO)

46 foto Gamberemo 2022

L'edizione post-pandemica del, il Palio cittadino dei rioni organizzato dalla Touring Juvenatium, è stato avvincente ben oltre le aspettative.A prevalere, per la seconda volta consecutiva, sono stati i bianconeri di, che hanno preceduto Sant'Agostino, il rione Immacolata, il Centro Storico/Concattedrale e San Giuseppe. È stato un Gamberemo caratterizzato da sorpassi e controsorpassi (avvincente e ricco di colpi di scena il tratta in Cala Porto) ed infine l'ha spuntata la squadra che ha avuto maggiore costanza, ma grande merito per uno spettacolo da ricordare va a tutte le compagini.Per San Domenico è l'ottavo successo da inscrivere nell'albo d'oro cittadino. Soddisfazione è stata espressa a margine della manifestazione da parte di tutto il direttivo dellaguidato dal presidente Vito Fumai. Ben condotta la manifestazione, da Giangaetano Tortora e dalla istrionica Annabella Giordano.Prima della gara, sono state accese le luminarie, atto che ha segnato l'inizio della parte clou dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. Al termine della premiazione, la squadra di San Domenico è stata ricevuta in chiesa dal padre spirituale, don Pietro Rubini, che ha fatto suonare le campane a festa in segno di giubilo.Sotto il nostro articolo una sintesi della serata attraverso alcuni nostri scatti.