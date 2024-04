Oggi a Giovinazzo la traslazione dell'effigie della Madonna delle Grazie

Questa sera, domenica 28 aprile, avrà luogo la traslazione dell'effigie delladalla chiesetta di San Lorenzo in via Gelso sino alla Concattedrale di Santa Maria Assunta, voluta dall'associazione Maria SS delle Grazie, sotto la guida spirituale di padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago.Si parte alle ore 18.00 proprio da via Gelso, per poi percorrere via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, sino a giungere col calar della sera in Concattedrale.Più volte nelle scorse settimane, l'amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta, Padre Francesco Depalo, aveva evidenziato l'importanza della preghiera e della preparazione ad un intenso Mese Mariano in maggio: «Sarà un rito semplice - aveva sottolineato - al termine del quale ci sarà la messa vespertina della domenica».Tanti i devoti e le devote che questa sera resteranno in preghiera davanti all'effigie che resterà in Cattedrale sino al termine del mese di maggio e sino alla festa esterna.