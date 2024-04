Corretto utilizzo olio EVO, giornata di formazione per i ristoratori di Giovinazzo

Si è svolta con grande successo, in sala San Felice, a Giovinazzo, la giornata di formazione dedicata ai ristoratori locali sul corretto utilizzo dell'olio extravergine di oliva di alta qualità. L'evento, organizzato dalle aziende agricole locali, ha visto la partecipazione di numerosi ristoratori giovinazzesi, che hanno potuto approfondire le loro conoscenze su questo prodotto d'eccellenza e imparare a valorizzarlo al meglio.L'iniziativa, nata dall'esigenza di promuovere una maggiore consapevolezza e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva, ha rappresentato un importante passo avanti per il territorio di Giovinazzo. L'olio, infatti, non solo rappresenta un elemento fondamentale della tradizione gastronomica locale, ma ha anche un grande potenziale economico e turistico.La partecipazione attiva dei ristoratori e l'immediata messa in uso dei consigli forniti, dimostra la imprescindibile necessità di collaborazione tra le parti coinvolte. Un percorso che, grazie alla sinergia tra aziende locali, istituzioni e operatori del settore, promette di portare frutti sempre più significativi.La giornata di formazione è stata condotta dall'esperto assaggiatore Piero Palanti di Extravoglio, che ha guidato i presenti in un percorso di conoscenza dell'olio extravergine di oliva a 360°.«Un ringraziamento speciale - fanno sapere dalle tre aziende - va agli assessorati alle Attività Produttive ed al Turismo del Comune di Giovinazzo, per il fattivo sostegno all'iniziativa e per la preziosa collaborazione nella sua realizzazione».