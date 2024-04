Festa Patronale, Paolo Belli e la sua Big band ospiti d'onore il 21 agosto

Grandi ospiti e tantissima musica. Questo l'intento delper i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. Ecco dunque il comunicato completo che vi svela chi saranno gli ospiti d'onore del 20 e 21 agosto.«Il Comitato Feste Patronali Giovinazzo inonda di musica, cultura e divertimento le celebrazioni in onore di Maria SS. di Corsignano. Il programma della ricorrenza più sentita dalla popolazione giovinazzese, infatti, quest'anno prevede due interessanti manifestazioni.Martedì 20 agosto, lrenderà omaggio, in Piazza Vittorio Emanuele, al grande compositore, Direttore e Maestro Ennio Morricone, vincitore di due Premi Oscar, scomparso nel 2020, che ha lasciato la sua indelebile impronta nel panorama musicale e cinematografico mondiale, regalandoci opere leggendarie e colonne sonore indimenticabili. L'Orchestra Sinfonica "Biagio Abbate" riproporrà i suoi maggiori capolavori, riportandoci alle magnifiche atmosfere delle oltre cinquecento meravigliose pellicole da Morricone impreziosite dalla musica del maestro.Mercoledì 21 agosto, invece, l'evento diche da sempre lo accompagna in tv, a teatro e nei concerti di piazza, in tutta Italia e all'estero, per un'esibizione dallo stile inimitabile e inconfondibile. Il musicista, cantante e show man, protagonista da anni della trasmissione tv del sabato sera di Rai Uno "Ballando con le stelle", si esibirà anch'egli nella centrale Piazza Vittorio Emanuele, con uno spettacolo unico nel suo genere, divertente, solare dal ritmo coinvolgente, in un crescendo di note ed emozioni che rendono il pubblico parte integrante dello spettacolo stesso. Un vero e proprio show, maturato proprio grazie alla grande esperienza di Paolo Belli e della sua Band.Verranno proposti i suoi più grandi successi, alternati ad alcuni omaggi ai maestri che maggiormente hanno influenzato la carriera dell'artista.Per non perdersi i due succosi eventi, è possibile acquistare i biglietti online, attraverso il circuito Vivaticket, ai link https://bit.ly/20agostoORCHESTRA https://bit.ly/21agostoPaoloBelli o, in alternativa, direttamente presso la sede del Comitato Feste Patronali Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emanuele 63, tutti i giorni dalle 18:30 alle 20:30. Sarà, inoltre, possibile, esclusivamente presso la sede del Comitato, negli orari indicati, prenotare i posti per l'area diversamente abili.Grandi eventi di musica e arte, dunque, attendo la cittadinanza tutta, nello scenario dei festeggiamenti per la amata Santa Patrona».