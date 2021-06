Gal "Nuovi Fior d'Olivi": 200mila euro per la diversificazione dei servizi turistici

Ilnell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 19 -Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della Strategia", comunica che è stata pubblicata sul BURP del 14 giugno 2021 la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relative all'Avviso Pubblico per l' Azione 1 Intervento 1.1 "Creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo tecnologico, ambientale e sociale" e Intervento 1. 3 "Sviluppo innovativo di imprese extra-agricole in campo turistico".Si tratta di una ulteriore dotazione di oltrea disposizione delle aziende - non rientrati tra quelle agricole- che intendono presentare progetti per la diversificazione di servizi turistici.«Questa riapertura dei termini – spiega il Presidente– è stata voluta dal CdA come aiuto per un rilancio delle economie locali; Inoltre, nello spirito di creare sinergia col territorio, qualora si esaurissero le risorse e dovessimo avere altri progetti meritevoli di sostegno, ci adopereremo per recuperare i fondi necessari attraverso la rimodulazione delle dotazione delle misure».Il Bando è completo è visibile al link