Gaetano Depalo il più suffragato a Giovinazzo

Dopo il voto, lo scrutinio e dopo lo scrutinio i risultati, che portano polemiche, che soddisfano certamente un cinico voyeurismo dei cittadini, curiosi di sapere quanti voti hanno preso i candidati consiglieri.A Giovinazzo sorrideassessore uscente ai Lavori Pubblici, che nella lista Forza Giovinazzo ha preso 364 voti, mentre la seconda maggior suffragata in assoluto èdi PrimaVera Alternativa con 355 preferenze. La giovaneè stata la sorpresa con 339 voti nella Lista dei Cittadini a sostegno di Maria Rosaria Pugliese, voti che tuttavia non le dovrebbero consentire di entrare in Consiglio comunale per la performance complessiva del suo gruppo. Proprio da quel fronte, arriva la conferma dinel Partito Democratico, primo tra i suoi e quarto in senso generale con 311 consensi, un premio alla sua coerenza. Sempre nel PD bene anche Corrado Berardi che ha conquistato 288 voti e Silvana Afrune con 240.Sul fronte "degennariano" buoni risultati per diversi candidati di PrimaVera Alternativa, tra i quali spicca il risultato dicon 272, che entrerà in Consiglio comunale in caso di vittoria al ballottaggio. Bene anche Davide Digiaro con X de Gennaro Sindaco con i suoi 214 consensi e Angelo Lasorsa, passato dalla maggioranza uscente alla coalizione di sinistra, con i suoi 216 voti. Buona la performance di Filippo Cortese in Civica 22 con i suoi 253 elettori.Tra i candidati a supporto di Michele Sollecito invece va benissimo l'altra assessora,, che ha ottenuto con Città del Sole ben 310 voti. Su quel fronte si registrano i risultati di Alfonso Arbore, presidente del Consiglio comunale uscente, che in Sud al Centro raccoglie 283 voti e di Annamaria Sollecito e Antonella Carlucci che con la civica SMS ne hanno rispettivamente ricevuti 210 e 206.La lista più suffragata è stata il Partito Democratico con 1440 voti, pari al 13,30%, e nella stessa coalizione c'è anche quella meno supportata, i Popolari con Emiliano che hanno racimolato appena lo 0,18%.