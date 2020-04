Fusaro Group dona 5.000 mascherine alla città di Giovinazzo

Alcuni imprenditori giovinazzesi si stanno distinguendo in questa fase di grave emergenza sanitaria. Tra di essi anche, della Fusaro Group, ex Consigliere comunale nella passata legislatura, che nella mattinata di ieri, 18 aprile, ha donato alla città di Giovinazzo benMascherine, è bene precisarlo, utili alla popolazione per uso civile.La notizia è stata data sui canali social dal Sindaco, che non solo ha ringraziato l'imprenditore ed amico, ma ha anche precisato che i dispositivi di protezione individuale saranno «consegnate in base ai criteri stabiliti dalla Protezione Civile e dopo aver sentito i medici di base».Continua quindi la gara a sostegno del progettoe si possono effettuare donazioni al link https://m.me/Cittadigiovinazzo