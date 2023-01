Fuochi di Sant'Antonio Abate, ecco la mappa dei 14 falò

Sarà festa e questo ve lo abbiamo già raccontato. I Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo sono senza dubbio l'evento dell'inverno e torneranno dopo anni di assenza per via della pandemia. Si partirà il 20 gennaio con "Borgo Infernum" e la tre giorni terminerà il 22 gennaio, la domenica, con l'accensione dei falò.L'associazioneche sta coordinando l'organizzazione, ha reso note solo via social le 14 zone dove i grandi fuochi saranno accesi e si potranno gustare fave, olive e vino rosso.Il falò centrale sarà acceso alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II, ma sin dall'imbrunire sarà dato fuoco alle fascine in (quasi) tutti i quartieri cittadini. Di seguito, quindi, per non farvi perdere nulla, ecco la mappa completa.1.piazza Vittorio Emanuele II2.piazza Umberto I3.via Marina4. piazza Duomo5. piazza Meschino6. piazza Benedettine7. Arco Cattese - via Gelso8. via Madonna degli Angeli9. via Cappuccini10. piazza Garibaldi11. via Agostino Gioia12. piazza Sant'Agostino13. via Dogali14. piazza Stallone