Frecce Tricolori, oggi le prove tra Giovinazzo e Molfetta

«Un privilegio riservato ogni anno a pochissimi comuni», lo aveva definito qualche ora fa l'assessore Gaetano Depalo.L'arrivo dellea Gioia del Colle, con sorvolo di ricognizione a Molfetta, Giovinazzo e Bari, era avvenuto sin dalla mattinata di mercoledì 4 maggio (sotto l'articolo lo stesso Depalo posa con i piloti), e lo spettacolo di domani, sabato 7 maggio, è certamente un evento da salutare con entusiasmo, per il ritorno d'immagine che i grandi eventi portano e perché sarà la loro prima vera esibizione dopo il periodo pandemico.Sarà la prima volta in cui a Giovinazzo e Molfetta vi sarà une dei velivoli dell'Aeronautica Militare, poiché nel 2017 si era trattato di un semplice sorvolo. Questo pomeriggio, 6 maggio, alle ore 16.00, la pattuglia effettuerà le sue prove nello specchio d'acqua compreso tra il lungomare di Ponente e Torre Gavetone, per provare alcune delle evoluzioni che faranno stare con lo sguardo in su domani migliaia di spettatori.Mercoledì sera i piloti avevano fatto visita ai bambini del reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari e domenica, dopo l'esibizione attesissima a Bari per la Festa di San Nicola, ritorneranno a Giovinazzo per la premiazione della Maratona delle Cattedrali.Infine va ricordato che nelle prossime ore sono previste varie iniziative che coinvolgeranno le scolaresche. In piazza Vittorio Emanuele II è già ammirabile l'esatta riproduzione del velivolo MB339 con le livree della Pattuglia acrobatica. L'aereo sarà visitabile da questa mattina sino a domenica sera, 8 maggio, da chiunque abbia voglia di ammirare la bellezza del mezzo in dotazione alle Frecce. A disposizione anche uno stand informativo con gadget per coloro che visiteranno lo spazio espositivo.