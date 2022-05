Fra gli ulivi di Giovinazzo l'ennesima centrale per il riciclaggio di auto

L'ennesima centrale per il riciclaggio delle auto è stata scoperta in una zona rurale nelle campagne di Giovinazzo, al confine con Bitonto: due le scocche ritrovate, occultate fra gli alberi d'ulivo. Si tratta di una, rinvenuta in località Peragineto, e di una, in località Recatania, entrambe cannibalizzate.Nel corso degli ordinari pattugliamenti del territorio rurale - rafforzati dopo l'escalation di furti d'auto registrata in città - lehanno approfondito i controlli e scoperto l'ennesima officina a cielo aperto. Dopo le analisi del caso svolte in collaborazione con la, gli uomini deldi via Gioia hanno scoperto che le due scocche erano state rubate, in entrambi i casi a. Infine sono state sequestrate e messe a disposizione dell'Purtroppo, il mercato illecito delle auto rubate è inarrestabile e non passa giorno che non vengano effettuate denunce di mezzi rubati. Un fenomeno allarmante i cui dati, forniti ogni anno dal, confermano che spariscono quasi 9 auto ogni ora. Inoltre, a dispetto di una maggior diffusione di sofisticati sistemi antifurto, i topi d'auto aguzzano l'ingegno e sfidano le tecnologie ai danni non soltanto dei legittimi proprietari, ma anche delle compagnie assicurative.Un fenomeno, dunque, sempre in fermento che vede coinvolte vere e propri gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e infine unain grado di ripulire i pezzi nei numerosi circuiti dei demolitori compiacenti.