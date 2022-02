Elezioni amministrative: i movimenti della politica giovinazzese

Il grande interrogativo di queste settimane, in vista delle elezioni amministrative è sempre lo stesso: chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra? Partito Democratico e PrimaVera Alternativa correranno insieme o vi saranno le primarie? E senza primarie quel fronte non rischia di indebolirsi?Interrogativi legittimi, anche se dopo confronti e ripetuti scontri, fughe in avanti e distinguo più o meno marcati, i tavoli politici potrebbero aver ripreso quota. Di fatto tutto sembrerebbe far pensare alle primarie, con Daniele de Gennaro espressione di PVA, La Nostra Città e Civica 22 e un altro candidato del PD a contendergli lo scettro di leader di una coalizione che, al momento, non dà esattamente l'idea di essere solida.Il riavvicinamento tra PVA e Sinistra Italiana ha di certo rafforzato la posizione dell'avvocato amministrativista, ma dal Partito Democratico insistono con un nome nuovo e nelle scorse settimane si era fatto con insistenza quello di Maria Rosaria Pugliese, stimata docente e preside, indiscrezione mai effettivamente confermata. Insomma, potrebbero esserci le primarie, ma c'è una fetta consistente di piddini che non le vorrebbe affatto. Anche Antonio Galizia, più volte arrivato allo scontro col PD, ha già annunciato che in caso di primarie con veti sulla persona di de Gennaro, la sua lista civica non parteciperà al voto. I bene informati raccontano di dialogo aperto tra Dem e i Lasorsa, che hanno sin qui appoggiato la Giunta guidata da Depalma, e con Pantaleo Magarelli, al fine di allargare una ipotetica coalizione più moderata.I tempi però stringono e dall'altra parte, non senza qualche frizione, hanno aggiunto nuovi tasselli.I centristi che fanno riferimento a Mimmo Arcieri hanno infatti incontrato Michele Sollecito, candidato sindaco al momento sostenuto da otto liste che vanno anche oltre il perimetro dell'attuale maggioranza. E dunque potrebbero divenire nove i soggetti politici a sostegno del ricercatore universitario nonché Vicesindaco uscente.Intanto Alfonso Arbore ha lasciato di fatto Sud al Centro e correrà con la sua vecchia lista Terre di Giovinazzo, mentre l'Assessore uscente alla Polizia Locale, Salvatore Stallone, medita ancora se candidarsi o meno in prima persona. In Forza Italia appare invece quasi certo il definitivo passaggio di testimone tra Ruggero Iannone e le nuove leve.