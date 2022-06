Forte vento di Zefiro nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 12 GIUGNO

Un sostenuto vento di Zefiro continuerà ad imperversare su Giovinazzo per tutta la domenica. Cielo sereno e mare agitato al mattino, sconsigliatissimo fare il bagno. Massime sui 28° in linea con le giornate precedenti.Il vento calerà leggermente di intensità al pomeriggio, ma non sarà comunque possibile passare serenamente una giornata in spiaggia. Serata stellata, con umidità al al 79%, valori termici sui 22°. Minime della notte che scenderanno sino a 20°.Il quadro climatico non cambierà di molto lunedì, ma da martedì torna il caldo intenso.SOLE - Sorge: 5:18, Tramonta: 20:25LUNA - Leva: 18:18, Cala: 3:30 - Gibbosa crescente