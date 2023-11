Fondo manutenzione abitazioni ARCA, raccolta firme a Giovinazzo

Continuano le iniziative delloper la difesa del sistema sanitario nazionale, del potere di acquisto di salari e pensioni per la pace e contro ogni guerra, la difesa dei diritti su tutto il territorio nazionale contro l'autonomia differenziata.«Ci troviamo in un periodo di crisi economica - dichiarano i vertici del sindaco giovinazzese - in cui le politiche abitative sono scomparse dall' agenda del governo le famiglie e i pensionati attendono risposte concrete per soddisfare il bisogno primario della casa. Sabato 04 novembre alle ore 16.00 presso le abitazioni di edilizia economica e popolare di via Ten. Devenuto si terrà un pubblico incontro per la sottoscrizione della petizione popolare rivolta al Senato e alla Camera dei Deputati per il finanziamento del fondo per la manutenzione delle abitazioni ARCA».