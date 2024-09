Herpes Zoster, il dott. Carofiglio ospite dello SPI-CGIL di Giovinazzo

L'appuntamento è fissato per il 26 settembre nella confortevole sede di piazza Vittorio Emanuele II

Lo, da sempre attivamente impegnato nell' informazione e formazione su molti aspetti della vita dei pensionati, ha da tempo avviato alcune iniziative su temi importanti legati alla salute per prevenire e contrastare l'insorgenza di patologie spesso invalidanti.Giovedì 26 settembre alle ore 19:00, presso la sede SPI di Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele II, si terrà un incontro con il, medico di base, su una delle patologie che spesso compromette la vita di molte persone e delle proprie famiglie:più noto come fuoco di Sant' Antonio, che colpisce persone con più di 65 anni con un incidenza di 160.000 casi l' anno.