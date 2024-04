Focus lavoro, i giovinazzesi Senza Piume protagonisti al Teatro Piccinni di Bari

Andrà in scena nella serata del 1° maggio, al Teatro Piccinni di Bari, lo spettacolodei giovinazzesi, realizzato in collaborazione con il Centro Diaghilev. Una pièce per la drammaturgia diche ha condiviso la regia con sua moglie,e che vedrà in scena anche Alessio Genchi e Vincenzo Zampa.«"Home Run" - spiega Damiano Nirchio - è una drammaturgia originale che rimette al centro della discussione il rapporto tra Lavoro e Uomo nel contesto sociale e culturale dell'Occidente capitalistico. Ma è anche una storia d'amicizia e d'amore che trova nella deflagrazione l'unico modo per non cedere alla rassegnazione. Una storia che continua a correre, speranzosa e disperata, per le nostre strade con uno zaino giallo sulle spalle. Un omaggio ad un'intera generazione».Ed è proprio la data scelta,a dare ulteriore risalto all'eccellente lavoro del duo de Giorgio-Nirchio, con uno spettacolo nel tempio della prosa barese che prevede biglietti d'ingresso a prezzi volutamente popolari (8 euro per adulti e 5 euro per studenti e docenti).Ulteriori info a questo link.