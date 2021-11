Uno studio dei Senza Piume in scena all'Auditorium Vallisa

Andrà in scena questa sera, 24 novembre, nella splendida cornice romanica delllo spettacolo in fase di perfezionamentoscritto dae diretto insieme alla sua compagna,La pièce fa parte del variegato cartellone di "Teatro studio 21-22", la rassegna a cura della Compagnia Diaghilev, inserita nella XV edizione de "Le direzioni del racconto", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del capoluogo pugliese.Si tratta dunque di uno spettacolo sotto forma di "studio" e quella barese sarà un'anteprima assoluta. Sul palco salirannoche interpreteranno due amici che si ritrovano dopo anni e decidono di condividere un appartamento in affitto in una grande città del settentrione italiano. Diversissimi tra loro, uno quasi realizzato, l'altro col certificato di disabile mentale, cercheranno di sbarcare il lunario, provando a scrollarsi di dosso il pessimismo della provincia da cui provengono ed a ritagliarsi uno spazio nella metropoli, magari aprendo un ristorantino tutto loro. Cercheranno, in termini sportivi,, il punto del baseball che si ottiene quando il battitore riesce a mandare la pallina fuori dal campo.Il costo unico del biglietto è di 10 euro ed il sipario si leverà alle 21.00. I pochi posti disponibili potranno essere prenotati anche telefonicamente al numero 3331260425 o acquistati sul circuito Vivaticket.