Stasera a Giovinazzo c'è “Indovina chi viene a (s)Cena”

IL RITORNO DEI SENZA PIUME

Prosegue il fine settimana diil format in streaming ideato dal Teatro Pubblico Pugliese. Stasera, sabato 6 marzo, tocca aldove, in collaborazione con il Comune di Giovinazzo, andranno in scena due diversi spettacoli.Gli orari degli appuntamenti giovinazzesi sono stati anticipati vista la concomitanza con la finale del Festival di Sanremo.Per chi si trovasse in difficoltà, si ricorda che esiste sempre la possibilità dialla sua messa in onda seguendo sempre le stesse regole di prenotazione e fruizione gratuita delle performance.Il format è ideato dalin collaborazione con i Comuni che hanno aderito, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia.Particolarmente gradito al pubblico giovinazzese sarà il ritorno deiconche dalle pagine social ha ricordato l'evento: «Stasera, dopo molto tempo, la mia professione torna ad incrociare il mio piccolo paese. Non solo perché mi ospita quel piccolo gioiello del Teatro Odeion, frutto della sana follia familiare della Fondazione Defeo Trapani, ma perché Giovinazzo è diventata materia e centro del mio racconto come richiesto dal format proposto dal Teatro Pubblico Pugliese "Indovina chi viene a (s)Cena".Ironia della sorte, torno a parlare e fare Spettacolo e Musica - scrive ancora Nirchio - nel luogo dove la mia passione è nata. È questo che in pochi minuti proverò a raccontare, non tacendo anche il profondo malessere dell'attuale condizione che vedrà il Pubblico presente eppure distante...Ringrazio coloro che mi hanno prestato i loro ricordi quando i miei non erano sufficienti: mio padre, Umberto, Antonello...Ringrazio l'Assessora alla Cultura Cristina Piscitelli per aver colto questa bella possibilità e per aver permesso questo mio omaggio.Dunque la Compagnia Senza Piume Teatro in collaborazione con Bembè Arti Musicali e Performative vi aspettano stasera alle 20.00 a questo link » .