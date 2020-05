"Fiore di maggio", così la Caritas diocesana sostiene le imprese florovivaistiche

Sin dai primi giorni della gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, laha assicurato la propria presenza sul territorio diocesano mostrandosi vicina a tante famiglie e a tutti coloro che improvvisamente hanno avuto bisogno di un supporto alimentare, economico e psicologico.Con il trascorrere dei mesi, però, l'emergenza è diventata sempre più non solo sanitaria ma anche economica; perciò, essere accanto a chi ha più bisogno d'aiuto durante questo periodo, per lasignifica anche sostenere le aziende locali in difficoltà. Tra le realtà più colpite dall'emergenza ecco ilche, in molti casi, non solo ha visto bloccate le commesse ma ha anche dovuto sostenere i costi legati allo smaltimento di piante e fiori rimasti invenduti.Dal bisogno di essere vicini anche a queste realtà è nata l'idea dell'iniziativa denominata, messa in campo con il patrocinio deiche ha contribuito economicamente alla realizzazione della stessa. Per tutto il mese di maggio, a partire da domenica 10, ricorrenza della Festa della mamma, la Caritas diocesana, unitamente agli aiuti alimentari donerà un colorato e profumato omaggio floreale.L'omaggio floreale ha un elevato valore simbolico di sollievo e certamente donerà un sorriso a coloro che lo riceveranno: sarà segno di vicinanza alle aziende florovivaistiche locali e donerà speranza ad entrambe le parti.