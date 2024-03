La Caritas diocesana seleziona operatori volontari per due progetti

Convocazione fissata per l'11 marzo prossimo

Powered by

Laha reso note le date per le selezioni degli operatori volontari del servizio civile per i progetti:– "Sentirsi a casa-Caritas Molfetta"– "Stare dentro i processi educativi- Caritas Molfetta"Tutti i candidati sono dunque convocatialle ore 9.30, nell'Aula Magna del Seminario Vescovile, in piazza Giovene n.4, a Molfetta.