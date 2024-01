Servizio civile con la Caritas diocesana, 18 i posti disponibili

"Sentirsi a casa – Caritas Molfetta ", per un totale di 6 posti (per la sede Casa d'Accoglienza "don Tonino Bello"); di questi 2 posti sono riservati a Giovani con Minori Opportunità;

Il "Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale" ha emanato il bando nazionale per la selezione di 52.236 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.Per laè possibile presentare domanda per i seguenti progetti:Per i posti riservati a giovani con minori opportunità è richiesto di allegare alla domanda la certificazione Isee attestante reddito inferiore a 10.000€.Il servizio civile presso la Caritas diocesana di Molfetta ha durata di 12 mesi con 25 ore di impegno settimanali.La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14:00 delLe domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3927623315, scrivere a infoscu-caritasmolfetta@gmail.com o consultare il sito diocesano e il sito istituzionale di Caritas Italiana.