Paura in piazza Vittorio Emanuele II: il conducente di unanon vede l'isola spartitraffico, la travolge in pieno e abbatte anche un palo della segnaletica verticale. Rimasto illeso è stato subito soccorso dagli agenti dellae sottoposto ad una serie di accertamenti per l'uso di droga e alcol al volante.È accaduto intorno alle ore 19.00 di questa sera, in città. Un uomo, alla guida delle sua auto, una, stava procedendo in piazza Vittorio Emanuele II, da via Molfetta in direzione di via Piano. Non avendo notato l'isola di separazione, v'è praticamente finito su col proprio mezzo, abbattendo un palo della segnaletica verticale e terminando la propria corsa in corso Amedeo. Soccorso dai passanti, è stato sottoposto agli accertamenti clinici per scongiurare gravi conseguenze.Sul posto, per i rilievi del sinistro autonomo, è giunta la: gli agenti, che hanno gestito la circolazione e garantito la viabilità alternativa, dopo essersi sincerati delle condizioni del conducente, l'hanno sottoposto ad alcuni test salivari per verificare il tasso alcolemico e l'eventuale uso di sostanze stupefacenti.